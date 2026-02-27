Guardavidas rescataron a un hombre en una playa de Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Cuatro guardavidas rescataron este jueves a un hombre en una playa de la zona norte de Comodoro Rivadavia durante un fuerte oleaje.

Se trata de un hombre de 50 años que tuvo dificultades para salir del agua en un momento de olas pronunciadas y en una zona de pendiente.

Personal de guardavidas advirtió la situación y el referente del grupo Flavio Benitez indicó que “la rápida intervención fue clave para evitar consecuencias mayores”.

El jefe de Guardavida aseguró que “fue un rescate complejo por las condiciones del mar” y destacó que, durante la jornada, las playas de los kilómetros 3, 4 y 5 presentaron oleaje fuerte y viento cambiante.

Además, reiteraron “la importancia de respetar las indicaciones, observar el estado del mar antes de bañarse y no ingresar solos cuando las condiciones no son favorables”. (Agencia OPI Chubut)