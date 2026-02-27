Inicia el ciclo lectivo en Santa Cruz y habrá paro de gremios docentes

- Publicidad -

El gobierno de Santa Cruz anunció que este 27 de febrero iniciará el ciclo lectivo 2026 en todos los establecimientos públicos y de gestión privada de la provincia, mientras los gremios ADOSAC y AMET realizarán una medida de fuerza de 24 horas para sumarse al rechazo de la reforma laboral y solicitan a la administración provincial la apertura de paritarias salariales y laborales.

Además, existe una ventana de negociación entre el gobierno y los gremios para retomar los ofrecimientos de cargos, la revisión de los puntajes y la readecuación de las plantas funcionales en todos los establecimientos públicos.

ADOSAC señaló que se resguardarán hasta marzo unos 1.500 cargos y piden que se mantenga durante el 2026 la cláusula gatillo para que los salarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.



El Congreso Extraordinario de ADOSAC también definió un paro el próximo 2 de marzo en consonancia con la medida dispuesta por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Por su parte, el secretario general de AMET, Gustavo Basiglio pidió la apertura de una mesa de negociación y sostuvo que “llama poderosamente la atención la falta de diálogo del Poder Ejecutivo Provincial, máxime cuando desde nuestro sector ya se han presentado dos propuestas formales para las negociaciones colectivas”. (Agencia OPI Santa Cruz)