Registraron un gato montés en cercanías de Río Turbio

- Publicidad -

La Asociación Somos Huellas Patagónicas informó que un corredor de montaña registró la presencia de un gato montés en el Complejo Invernal Valdelén que pertenece al Club Andino de Río Turbio y destacaron la presencia del ejemplar del cual no se contaba registro hace años.

La asociación dio a conocer el hallazgo y destacó que “renueva el valor del área como corredor natural” al tiempo que refuerza el llamado a la comunidad a cuidar el entorno y la fauna nativa.

El avistaje del ejemplar de gato montés fue fotografiado por el ultra trailista Ariel Ramírez, quien registró esta especie tras varios años sin contemplarse su presencia.

- Publicidad -

La organización destacó que “la reaparición del felino representa una señal positiva para la fauna nativa y refuerza el valor del sector como parte de un corredor natural clave en la Patagonia”.

En un comunicado señalaron que el gato montés “es una de las especies que han sufrido el desplazamiento de su hábitat, por lo que su regreso subraya la necesidad de continuar con acciones de conservación y uso responsable del espacio”.

Además, recomendaron a la comunidad “no concurrir con perros al lugar, respetar los senderos habilitados, cumplir con la normativa vigente y reconocer que el área pertenece al Club Andino Río Turbio, cuya preservación es una tarea compartida”. (Agencia OPI Santa Cruz)