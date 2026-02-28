Trump afirma que Khamenei murió en operación conjunta con Israel

- Publicidad -

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, desmintió oficialmente las versiones sobre el fallecimiento de las máximas autoridades del régimen tras asegurar que tanto el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, como el presidente Masoud Pezeshkian, se encuentran sanos y salvos. En declaraciones otorgadas a la cadena ABC News Live, el funcionario sostuvo que el sistema político iraní mantiene su operatividad habitual gracias a una estructura arraigada en su identidad y en la base de su revolución popular. Según el vocero, el funcionamiento institucional del país no depende de la figura de un solo individuo y las actividades gubernamentales se desarrollan conforme a la planificación prevista por Teherán.

En contraste con las afirmaciones de la diplomacia persa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente que el Líder Supremo iraní habría muerto como consecuencia de operaciones de inteligencia coordinadas. A través de sus redes sociales, el mandatario estadounidense sostuvo que el seguimiento de los sistemas de rastreo altamente sofisticados impidió que el clérigo y otros dirigentes del régimen evitaran ser localizados. Trump enfatizó que el trabajo conjunto con el Estado de Israel fue determinante para neutralizar la capacidad de respuesta de los líderes que, según su versión, han sido eliminados durante las recientes acciones militares.

La tensión se incrementó con la difusión de informes por parte de diversos medios de comunicación israelíes, los cuales citaron a altos funcionarios gubernamentales para respaldar la tesis de la muerte de Khamenei. Estas fuentes aseguran poseer pruebas fehacientes que demostrarían el deceso del máximo referente político y religioso de Irán, contradiciendo la narrativa de normalidad que intenta proyectar el Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán. Esta disputa de información ocurre en un contexto de hostilidades abiertas, donde las versiones sobre el estado de la cadena de mando resultan cruciales para la estabilidad regional.

Por su parte, las fuerzas armadas iraníes mantienen la ejecución de lo que califican como acciones defensivas frente a los ataques registrados durante la jornada, en una situación que Baghaei describió como una agresión prolongada. El portavoz oficial insistió en que la defensa del territorio se realiza bajo el mando directo de las autoridades, intentando disipar las dudas sobre un posible vacío de poder en la República Islámica. La controversia sobre la supervivencia de la cúpula iraní coloca a la comunidad internacional en un escenario de incertidumbre donde la verificación de los hechos se enfrenta a las declaraciones cruzadas de los principales actores del conflicto. (Agencia OPI Santa Cruz)