El Gobierno fijó los reemplazos en la Jefatura de Gabinete

El Gobierno Nacional modificó este miércoles la línea sucesoria ministerial. El Poder Ejecutivo publicó el Decreto N° 130/2026 en el Boletín Oficial para establecer nuevas directrices de mando temporal.

La medida prevé las ausencias transitorias del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El texto gubernamental sustituye específicamente el artículo 9 del Decreto N° 977, normativa sancionada el 6 de julio de 1995.

Las autoridades esgrimieron el objetivo de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública Nacional. Lo cierto es que la reestructuración concentra el control operativo en funcionarios de estricta confianza presidencial.

El dato clave radica en los nombres elegidos para cubrir ese puesto interinamente. La Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabeza la lista oficial de reemplazos.

El organigrama suma una segunda alternativa ante la eventual indisponibilidad de la primera funcionaria. El Ministro de Defensa, Carlos Presti, asumirá el cargo en esa circunstancia. (Agencia OPI Santa Cruz)