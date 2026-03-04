Gallo rompe el silencio y detalla torturas en cárcel Rodeo 1

- Publicidad -

Nahuel Gallo aterrizó en Argentina tras cumplir 448 días detenido en Venezuela. El Cabo de Gendarmería se presentó hoy en el Edificio Centinela. Lo acompañaron Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno y el Comandante Claudio Brilloni.

El gendarme confirmó que salió de la cárcel Rodeo 1 el pasado domingo. Describió el lugar como un centro de tortura psicológica donde permaneció incomunicado. Fue acusado de delitos que, según sus declaraciones, “no vienen al caso“.

La información oficial destaca la colaboración de Estados Unidos, Israel e Italia. Estas naciones, junto al Foro Penal, facilitaron la salida de Gallo. El Gobierno confirmó que ahora el objetivo es liberar a Germán Giuliani, otro argentino cautivo.

Respecto a su salud, el gendarme presenta un buen estado cardiovascular. No obstante, continúa con asistencia psicológica por el trauma vivido. Su situación laboral sigue regida por el Estatuto 88/26 de la Gendarmería Nacional en plena actividad.

En la conferencia, Gallo pidió a los medios internacionales no olvidar la transición en Venezuela. Aseguró que todavía quedan 24 extranjeros detenidos en el mismo penal. El gendarme agradeció al Estado argentino por las gestiones que permitieron su repatriación definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)