Irán nombra a Mojtaba Khamenei Líder Supremo tras la ofensiva

- Publicidad -

La Asamblea de Expertos designó oficialmente a Mojtaba Khamenei como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica tras la muerte de su padre el ayatolá Ali Khamenei durante la ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos e Israel. Esta decisión marca el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979 al quebrar la tradición clerical del sistema iraní para priorizar una sucesión dinástica que asegure la continuidad del poder en medio del caos bélico.

El nombramiento fue consolidado bajo la presión directa de la Guardia Revolucionaria Islámica sobre el órgano encargado de la sucesión estatal. Según analistas internacionales el brazo militar del régimen intervino para garantizar un liderazgo de línea dura que mantenga intacta la capacidad de represalia armada luego de los bombardeos masivos sobre Teherán y Qom. Pese a la ofensiva aliada que descabezó a gran parte de la cúpula política y militar se confirmó que el nuevo mandatario se encuentra a salvo con buena salud y ejerce activamente el control del Estado.

Mojtaba Khamenei asume la conducción de un país bajo fuego permanente y con una economía asfixiada lo que plantea retos inmediatos para la supervivencia de la estructura institucional. En el plano operativo debe coordinar la respuesta militar contra los activos de Estados Unidos, Israel y de potenciales aliados europeos como se evidenció en el reciente ataque a la base británica en Chipre. Simultáneamente enfrenta el desafío interno de contener posibles fracturas en el estamento clerical que cuestionen la legitimidad de su mandato hereditario y gestionar el colapso logístico generado por el cierre del espacio aéreo y la destrucción de centros de mando.

- Publicidad -

La Casa Blanca mantiene reserva y no ha emitido un comunicado oficial sobre la designación del nuevo Líder Supremo. No obstante la postura del gobierno norteamericano fue delineada por el Secretario de Estado Marco Rubio quien reiteró que el objetivo central de la campaña militar es la degradación total de las capacidades de mando iraníes. Esta declaración expone la decisión de Washington de continuar la ofensiva sobre el territorio independientemente de la figura que ostente el máximo cargo religioso y político en Teherán. (Agencia OPI Santa Cruz)