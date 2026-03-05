Macharashvilli pidió debatir sobre minería en Chubut

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili pidió que se inicie un debate sobre la explotación minera en la meseta de Chubut al dar el discurso inaugural del período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante.

“La peor decisión es no decidir” afirmó el intendente sobre un tema que genera controversia en la provincia.

El jefe comunal sostuvo que “necesitamos discutir seriamente sobre la minería en la Meseta; no podemos dar la espalda. Somos una ciudad minera y no podemos sostener un doble discurso. No podemos celebrar el petróleo y por conveniencia política demonizar a la minería”.

El tema minero “debe ser una discusión que Chubut debe dar con información técnica y madurez política. Observamos que esta actividad podría representar una posibilidad concreta para nuestra ciudad que puede ofrecer mano de obra y capacidad técnica”.

Macharashvili aseguró que “nuestros trabajadores y empresas pymes pueden contribuir. Chubut necesita crecer y generar recursos genuinos. Necesitamos dejar de depender de un solo recurso. Se hace necesario abrir un debate serio y profundo”.

Además, consideró que el debate sobre la minería debería contemplar la realización de “auditorías independientes y aportes de profesionales de nuestra universidad, controlando el uso del agua con participación de los trabajadores y transparencia absoluta. Si el mundo puede hacerlo, Chubut también. No podemos seguir paralizados por el miedo o el cálculo electoral”. (Agencia OPI Chubut)