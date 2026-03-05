Putin evalúa suspender el suministro de gas a Europa

- Publicidad -

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció la posibilidad de interrumpir el suministro de gas natural a la Unión Europea antes de los plazos establecidos por el bloque continental. En una reciente entrevista, el mandatario argumentó que esta medida respondería exclusivamente a razones de conveniencia comercial, anticipándose a la prohibición total de importaciones energéticas aprobada por el Consejo de la Unión Europea que entrará en vigencia a partir del año 2027.

La tensión sobre la provisión se intensifica luego de que las autoridades europeas establecieran en enero un bloqueo escalonado. Al respecto, Putin detalló la situación afirmando que los países de la UE planean introducir nuevas restricciones a la compra de gas ruso en el plazo de un mes y, en el plazo de un año, endurecerlas hasta llegar a una prohibición total. El cese completo para el gas natural licuado está programado para enero de 2027, mientras que el bloqueo al gas transportado por gasoducto iniciará en el otoño de ese mismo año.

Frente a este escenario regulatorio en el mercado europeo, el gobierno ruso evalúa una reorientación definitiva de sus rutas comerciales. El presidente enfatizó la viabilidad financiera de un corte anticipado al señalar que ahora se están abriendo otros mercados. Tal vez sería más rentable para nosotros detener ya mismo los suministros al mercado europeo y consolidarnos en nuevas direcciones de exportación, argumentó, anticipando la salida de una región donde Rusia representó alrededor del 13 por ciento de las importaciones totales de gas durante el año 2025.



A pesar de las implicancias de un eventual corte inmediato en el suministro global, el mandatario ruso buscó enmarcar sus declaraciones en un plano estrictamente económico. Aclaró que no hay ningún trasfondo político en esto, desvinculando la posible medida del tablero geopolítico. Finalmente, subrayó que estas alternativas comerciales constituyen únicamente reflexiones en voz alta y no representan una decisión ya tomada por su administración respecto al cese inmediato de las exportaciones hacia Europa. (Agencia OPI Santa Cruz)