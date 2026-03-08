Gobierno de Chubut alcanzó acuerdos salariales con docentes y trabajadores viales por marzo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobierno que conduce Ignacio Torres alcanzó esta semana acuerdos salariales por el mes de marzo con los gremios docentes y los trabajadores viales y se comprometió a seguir negociando en paritarias a fines de mes o principios de abril.

Los acuerdos salariales serán analizados mensualmente en un contexto crítico para la economía regional y nacional.

El Sindicato de Trabajadores Viales del Chubut (SITRAVICH) aceptó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial durante una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo en Rawson.

La propuesta prevé incrementos en el salario básico y mejoras en el ítem de profesionalidad vial correspondiente a la clase 18.

Además, quedó plasmado en el acuerdo que el 50% de ese adicional quedará exceptuado de eventuales descuentos vinculados al presentismo.

Con el sector docente, el Ministerio de Educación presentó una propuesta salarial que firmaron los gremios UDA, SADOP, ATECH, ATE, AMET y SITRAED.

La propuesta es un incremento al básico para el mes de marzo del 3% o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, el que resulte mayor, junto a mejoras en el ítem Recursos Materiales que pasarán del equivalente al 17,5% al 20% del cargo testigo y, una adecuación del adicional por profesionalidad docente, que “pasará a aplicarse sobre la totalidad de los cargos y horas cátedra que desempeñe cada docente”.

La administración provincial afirmó que “las negociaciones continuarán en las próximas semanas. En el caso del sector docente, la próxima convocatoria a la mesa paritaria está prevista entre la última semana de marzo y la primera de abril”. (Agencia OPI Chubut)