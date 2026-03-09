El crudo Brent supera los US$105 y arrastra a las bolsas europeas a un nuevo desplome

- Publicidad -

El recrudecimiento bélico en Medio Oriente pasa su primera factura a la economía global. La caída de los mercados internacionales no da tregua y el costo energético se dispara a niveles de 2022, empujando el crudo muy por encima de los US$100 y sentenciando un aumento generalizado en la matriz productiva mundial.

El choque directo entre Estados Unidos, Israel e Irán detonó un severo declive en las plazas financieras de Europa y Asia. Las acciones se hunden sostenidamente, pero el verdadero pulso de la crisis se mide en el valor de los commodities energéticos.

El mercado petrolero absorbió el golpe provocado por el cierre de la circulación en el estrecho de Ormuz, la vía por donde transita el 20% del suministro mundial de crudo. Las cotizaciones mostraron una volatilidad extrema durante la jornada:

El crudo Brent , de referencia europea, tocó un techo intradiario de US$120 para luego estabilizarse en US$105,5 , marcando un salto final del 13,8%.

El crudo WTI, el termómetro estadounidense, replicó la curva rozando los US$120 y cerrando la rueda en US$102,9, lo que representa una suba del 13,3%.

El encarecimiento no se limita al circuito petrolero. Los contratos de futuros del gas europeo, referenciados en el TTF holandés, escalaron más de un 15% hasta alcanzar los 61,7 euros por megavatio hora. Este salto asfixia las proyecciones de costos industriales ante la amenaza real sobre las exportaciones de gas natural licuado del Golfo.

El derrumbe bursátil en las principales plazas del mundo

La aversión al riesgo vació de liquidez a las acciones europeas y asiáticas en el arranque de la semana. El tablero en el Viejo Continente reflejó retrocesos contundentes en París (-2,72%), Fráncfort (-2,51%), Milán (-2,79%) y Londres (-2,71%).

España registró las peores cifras de la región. La bolsa de Madrid cayó un 3,22% y el índice Ibex 35 cedió un 2,81%, quebrando el piso de los 17.000 puntos. En apenas ocho días, el indicador español borró un 10% de su valorización histórica, equivalente a 2000 puntos. El índice regional Euro Stoxx 50 acompañó la tendencia desplomándose un 2,76%.

Asia no logró esquivar el desangre financiero. El pánico hundió a Seúl un 5,96% y arrastró a Tokio con una profunda baja del 5,24%, dejando caídas ligeramente más moderadas en Hong Kong (-1,35%) y Shanghái (-0,67%).

La moderación final de los precios energéticos durante el cierre de los mercados quedó atada a una eventual intervención del G7 y la posible liberación coordinada de sus reservas estratégicas. Una maniobra paliativa clásica que intenta anestesiar las pizarras a corto plazo, pero que no logra enmascarar la vulnerabilidad de una economía internacional atada al riesgo geopolítico. (Agencia OPI Santa Cruz)