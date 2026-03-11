Citan a indagatoria al informático de Suizo Argentina

- Publicidad -

Carlos Rívolo formalizó el pedido para indagar por obstaculización a Daniel Díaz. El acusado ocupa actualmente el cargo de Jefe de Sistemas en la Droguería Suizo Argentina.

El grave conflicto judicial estalló el 29 de agosto de 2025. Ese mismo día, las autoridades allanaron la sede empresarial ubicada en Avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los agentes buscaron realizar una copia espejo de los correos de una decena de directivos. El máximo responsable informático bloqueó el procedimiento al negar el acceso a las claves corporativas de la compañía.

Los documentos oficiales indican que la maniobra frenó la recolección de pruebas sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los fiscales investigan allí un aceitado esquema de sobreprecios en la adquisición de insumos médicos.

Los comprometedores audios de 2025 del ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, originaron de inmediato este expediente. El magistrado procesó al ex funcionario y a otros 18 implicados por diagramar estos contratos irregulares.

La dura resolución judicial alcanzó a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Estos hombres integran activamente la red de contrataciones estrechamente vinculada a los servicios de salud pública.

El poderoso clan familiar Kovalivker ejerce el control absoluto de la firma proveedora. Eduardo Kovalivker, su hijo Jonathan Simón Kovalivker y el resto de los hermanos articulan la relación comercial con el organismo estatal bajo investigación. (Agencia OPI Santa Cruz)