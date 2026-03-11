Pese a la emergencia comercial, preocupa el nivel de endeudamiento y caída del consumo

- Publicidad -

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Leandro Fadul resaltó la promulgación de la Ley de Emergencia Comercial en Santa Cruz, aunque consideró que el panorama comercial sigue siendo crítico por los niveles de endeudamiento y la caída del consumo.

Fadul reconoció el esfuerzo de sancionar una norma que contribuye al sector ante la crítica situación económica, pero señaló que la norma “no es la que resuelve la situación crítica del comercio, la industria y todos los sectores pyme locales”.

El panorama está atravesado por una fuerte caída del consumo y el incremento de los costos operativos.

- Publicidad -

El dirigente mercantil puntualizó la situación que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que lleva adelante ejecuciones fiscales en corto plazo y argumentó que tienen una “actitud confiscatoria”.

Desde la Cámara de Comercio buscan que el organismo nacional se adhiera a la ley de Emergencia Comercial y se puedan suspender las ejecuciones fiscales.

Según datos de la Federación Económica de Santa Cruz, en 2025 hubo un cierre de 150 comercios en la capital santacruceña y una caída del empleo en el sector que ronda el 30%. (Agencia OPI Santa Cruz)