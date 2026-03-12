Senadores patagónicos impulsan la derogación de la quita de la Tarifa Social en el gas

- Publicidad -

Un grupo de senadores de la región patagónica presentaron un proyecto unificado para derogar la eliminación de la Tarifa Social en el gas que definió el gobierno nacional que conduce Javier Milei.

La iniciativa busca restablecer la Tarifa Social Federal de Gas y se implemente un esquema de subsidios energéticos.

El proyecto de ley es impulsado por la senadora fueguina Cristina López, junto a sus pares patagónicos Martín Soria (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Ana Marks (Río Negro) y Carlos Linares (Chubut).

Además, firman la iniciativa los senadores José Carambia (Santa Cruz), Pablo Bensusán (La Pampa), entre otros.

El texto propone derogar el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del ENARGAS, normas que conforman el nuevo esquema de subsidios energéticos implementado por el gobierno nacional.

Esa normativa eliminó la Tarifa Social Federal de Gas y una fuerte reducción de subsidios, con consecuencias directas en las facturas que pagan los usuarios residenciales y con mayor impacto en quienes viven en las regiones con climas más fríos en época invernal.

La iniciativa prevé “recuperar el enfoque de política energética basado en la equidad social y el acceso a la energía como derecho, restableciendo las normas que regían antes de las reformas recientes”.

Entre las medidas prevé restablecer el régimen de segmentación tarifaria en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3); la Tarifa Social Federal de Gas, creada por resoluciones del ex Ministerio de Energía y Minería y posteriormente actualizada por la Secretaría de Energía y, reponer el Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), destinado a garantizar el acceso al gas licuado de petróleo a los hogares que no cuentan con conexión a redes de gas natural. (Agencia OPI Santa Cruz)