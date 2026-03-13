Irán mina el estrecho de Ormuz tras ataques de Estados Unidos

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El gobierno de Irán comenzó a desplegar minas navales en el estrecho de Ormuz mediante el uso de embarcaciones menores, una acción militar que amenaza el tránsito del veinte por ciento del petróleo y gas a nivel mundial. Esta escalada en la vía marítima responde a los ataques masivos perpetrados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y coincide con la orden de mantener cerrado el paso emitida este jueves por el nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei. La maniobra busca establecer un elemento disuasorio para la navegación internacional frente a la capacidad operativa de las fuerzas occidentales.

La modificación en la estrategia naval de Teherán surge tras los ataques del Ejército estadounidense contra los buques minadores iraníes de mayor envergadura. Informes de la inteligencia de Estados Unidos replicados por el diario The New York Times y la cadena CNN detallan que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica recurrió a su flota de barcos pequeños para colocar los explosivos a una velocidad superior a la capacidad de barrido de la Marina estadounidense. Aunque actualmente solo se registran unas decenas de minas instaladas en los últimos días, las fuerzas iraníes conservan hasta el noventa por ciento de sus equipos ligeros y pueden desplegar cientos o miles de estos dispositivos.

Las versiones sobre el bloqueo material fueron rechazadas por las autoridades diplomáticas de Irán, evidenciando una desconexión con las posturas radicales de la cúpula del poder. El vicecanciller iraní Majid Takht-Ravanchi negó las acusaciones en una entrevista concedida este jueves a la agencia AFP y aseguró que existe cooperación con otras naciones para el paso por la vía marítima. Sus declaraciones contrastan frontalmente con el mensaje de Jamenei, quien en su primera intervención como líder supremo exigió sostener el cierre del estrecho y prometió la apertura de nuevos frentes de conflicto contra Estados Unidos e Israel.

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La presencia de explosivos y el posible uso de cientos de pequeñas embarcaciones para hostigar a buques comerciales profundizan la crisis económica desencadenada a fines de febrero. Las repercusiones combinadas de la ofensiva aliada original y la actual táctica asimétrica de Irán ya interrumpieron el transporte marítimo mundial y dispararon los precios internacionales del crudo. La consolidación de esta estrategia confirma el riesgo latente sobre las redes comerciales globales frente a la capacidad de Irán de paralizar una arteria energética fundamental. (Agencia OPI Santa Cruz)