Adorni justificó el vuelo oficial de su esposa a Nueva York

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El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el hermetismo sobre el polémico traslado de su esposa a la ciudad de Nueva York. El funcionario confirmó que Bettina Angeletti abordó el avión presidencial junto a la delegación nacional. Lo cierto es que el escándalo obligó al Ejecutivo a emitir una respuesta pública urgente.

El ministro defendió el accionar y aclaró que el Presidente Javier Milei formuló la invitación de manera directa. El medio especializado Forbes difundió la postura del funcionario, según se desprende de la información oficial. Y es que el vocero descartó nuevas participaciones de su pareja en futuros viajes al exterior.

El dato clave apunta al profundo malestar del titular de ministros por las repercusiones negativas del caso. Adorni tildó de seres llenos de mal a los detractores de la administración que promete rescatar a la Argentina. El oficialismo anticipa que aplicará más cuidado en los próximos armados de las comitivas diplomáticas.

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Sin embargo el funcionario también enfrentó preguntas directas sobre su escapada turística a Uruguay durante los festejos de Carnaval. El ministro denunció una operación mediática apoyada en un video registrado exactamente hace un mes. Las imágenes muestran al máximo referente del gabinete en la ciudad de Punta del Este.

El funcionario adjudicó la filtración del material a la mugre de la vieja política vernácula. De acuerdo a los datos analizados el ministro calificó ese comportamiento como una actitud mafiosa e incompatible con los valores de su espacio. La Casa Rosada busca cerrar definitivamente este frente de conflicto internacional y vacacional. (Agencia OPI Santa Cruz)