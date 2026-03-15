La Libertad Avanza controla el Congreso y arrincona al peronismo

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El Congreso Nacional reactiva su maquinaria institucional bajo el estricto dominio de La Libertad Avanza. El oficialismo impone la agenda parlamentaria frente a un peronismo paralizado. Los bloques del PJ fracasan en sus intentos por recuperar la iniciativa política.

El partido gobernante retomó la conducción absoluta en la Cámara de Diputados y el Senado. La administración libertaria bloquea cualquier maniobra opositora para instalar temas de debate. El año pasado el PJ y sus aliados manejaron los hilos del parlamento para sancionar leyes contrarias al Gobierno.

La nueva dinámica consolida al oficialismo como primera minoría en la Cámara de Diputados y expone una paridad estratégica en el Senado. La bancada libertaria concentra sus esfuerzos de esta semana en la conformación de comisiones. La Cámara alta alista una sesión breve para avanzar con los nombramientos judiciales y diplomáticos.

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Lo cierto es que las divisiones internas del peronismo dinamitan cualquier estrategia de contención. La falta de un liderazgo a nivel nacional fractura a la oposición e impide quebrar el cerco libertario. Los voceros parlamentarios detallaron la enorme dificultad del peronismo para unificar criterios en la Cámara baja.

El debate por la ley de Glaciares profundiza la crisis interna del bloque opositor. Un grupo de legisladores peronistas votará en sintonía con las necesidades de sus gobernadores provinciales. Otros referentes encabezan las protestas contra una reforma que habilitará nuevos emprendimientos mineros.

Este escenario allana el camino del oficialismo para acaparar el poder real en la Cámara de Diputados y el Senado. El Gobierno y sus bancadas aliadas acaparan las comisiones estratégicas para blindar la agenda parlamentaria. La Cámara de Diputados constituirá un total de 18 comisiones durante esta semana.

La estrategia libertaria retiene los principales organismos asesores para apurar sus proyectos. La administración conformó 9 comisiones de gestión en diciembre bajo el sello de La Libertad Avanza. El oficialismo proyecta sumar ahora otras cuatro áreas sustanciales.

El esquema está previsto para los días martes, miércoles y jueves. El peronismo administra 9 comisiones y La Libertad Avanza retendrá cuatro. El bloque Fuerzas del Cambio, integrado por el PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz, conducirá tres.

El Interbloque Unidos, que agrupa a Encuentro Federal, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, dirigirá dos. El oficialismo relega al peronismo hacia organismos que teóricamente no marcan la agenda pública. Sin embargo el año pasado temas como discapacidad ganaron impacto desde esos mismos espacios.

La Libertad Avanza controla actualmente las presidencias de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal, Justicia, Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Mercosur, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Familia, Juventudes y Niñez.

El plan oficialista incorpora las comisiones de Legislación General, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública. El diputado Santiago Santurio mantendrá su cargo al frente de Legislación General.

Las fuerzas opositoras liderarán Agricultura, Cultura, Pequeña y Mediana Empresa, Comercio, Personas Mayores, Industria y Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales. También comandarán Transporte, Acción Social, Educación, Población y Desarrollo Humano, Mujeres y Diversidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Agricultura y Ganadería y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

El dato clave radica en las Audiencias Públicas programadas para el 25 y 26 de marzo sobre la ley de Glaciares. El registro superó todas las expectativas oficiales con más de 34.000 expositores inscriptos. El oficialismo demora la definición sobre el mecanismo para instrumentar estas reuniones públicas masivas.

La Cámara de Senadores concretará una sesión el próximo miércoles a las 14 para acelerar nombramientos clave. El cuerpo legislativo dará ingreso a los pliegos del juez Carlos Mahiques, padre del actual Ministro de Justicia. El magistrado busca permanecer por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal.

El recinto también tratará el pliego de la ex senadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. El objetivo central del oficialismo consiste en habilitar los expedientes de Carlos Mahiques, Lucila Crexell y seis militares.

Los senadores debatirán dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria. El temario incluye otro acuerdo rubricado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) durante el año 2009.

El magistrado Carlos Mahiques cumplirá 75 años el próximo 1 noviembre. La Constitución Nacional fija esa edad como límite para la jubilación obligatoria. El oficialismo promueve una maniobra para garantizar su permanencia durante un lustro adicional.

Lucila Crexell finalizó su mandato legislativo en diciembre del 2025 y su postulación para Canadá genera fricciones. Los trascendidos indicaban que el Gobierno premiaría su voto favorable a la ley Bases con la embajada ante la Unesco.

El Senado constituirá nueve comisiones entre el miércoles y el jueves. Los libertarios aseguran el dominio territorial sobre las áreas de gestión más codiciadas. Asuntos Constitucionales y Legislación General quedarán bajo el control absoluto del oficialismo.

La comisión de Asuntos Constitucionales sesionará el miércoles a las 11 para nombrar presidente al joven libertario fueguino Agustín Coto. El cuerpo de Legislación General se reunirá el jueves para ungir como titular a la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

El miércoles también se conformará la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. La legisladora radical santafesina Carolina Losada presidirá este estratégico cuerpo asesor. La grilla del jueves abarca Agricultura y Ganadería, Libertad de Expresión, Turismo, Defensa Nacional, Asuntos Administrativos y Municipales y Deportes.

El libertario Joaquín Benegas Lynch conducirá los destinos de Agricultura. La dirigente peronista de Convicción Federal, Carolina Moisés, retendrá el mando en Libertad de Expresión. La representante radical mendocina Mariana Juri liderará Turismo.

El senador de La Libertad Avanza, Luis Juez, presidirá la comisión de Defensa Nacional. El legislador Daniel Kroneberger tomará el timón en Asuntos Administrativos y Municipales. El oficialista Bruno Olivera Lucero, en representación de La Libertad Avanza, manejará el área de Deportes. (Agencia OPI Santa Cruz)