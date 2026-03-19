La Justicia de Estados Unidos frena las demandas contra Argentina por el caso YPF

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Sebastián Amerio, recientemente designado al frente de la Procuración del Tesoro, obtuvo un alivio temporal en los tribunales de Estados Unidos al lograr la suspensión de todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF. La decisión busca frenar la ejecución de una Sentencia adversa mientras se resuelve la cuestión de fondo en las cortes internacionales, postergando un conflicto que amenaza la estabilidad de las cuentas públicas.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dictaminó que ningún tribunal inferior podrá avanzar con medidas procesales hasta que se determine el resultado del proceso de apelación promovido por el Estado nacional. El planteo, formalizado por el funcionario en sus primeras horas de gestión, detiene las investigaciones y procedimientos de ejecución que acechaban los activos argentinos tras el fallo condenatorio dictado en 2023.

El impacto de la medida en la estrategia de defensa argentina

Aunque la resolución judicial otorga un margen de maniobra, la Argentina sigue sujeta a una eventual ratificación de la condena por una cifra millonaria. El tribunal del Segundo Circuito tiene ahora la potestad de confirmar, modificar o revocar el fallo que castigó al país por la forma en que se nacionalizó la petrolera, manteniendo el riesgo fiscal en niveles críticos.

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Según el análisis de Sebastián Maril, especialista de LATAM Advisors, la decisión judicial sugiere que el tribunal podría emitir un fallo definitivo en el corto plazo. Los jueces habrían considerado innecesario continuar con el proceso de Discovery o recolección de pruebas adicionales, dado que la resolución sobre la validez de la apelación está próxima a conocerse, lo que anula el sentido de las audiencias que estaban previstas.

La audiencia original de este tramo del litigio se celebró en octubre del año pasado. Desde entonces, el Estado nacional mantiene en vilo su posición financiera internacional a la espera de un veredicto que marcará el costo final de la política energética decidida hace más de una década. (Agencia OPI Santa Cruz)