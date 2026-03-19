Legislatura de Chubut analizará el uso de celulares en cárceles provinciales

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(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut iniciará el debate parlamentario para avanzar en la prohibición del uso de teléfonos celulares en cárceles de la provincia.

El proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo y se iniciará el camino de discusión en las comisiones.

La legislatura ya avanzó en la convocatoria de funcionarios de la Justicia para dar su opinión respecto a la prohibición de uso y tenencia de teléfonos celulares de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial.

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Además, se establece un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garanticen el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos.

La diputada Andrea Aguilera argumentó que el proyecto “da respuesta a una situación que se da en todo el país, donde una persona detenida conserva una herramienta que utiliza no para mantener comunicación con su familia sino para estafar o para organizar delitos y fugas”.

De esta manera, señalan que la propuesta será que las comunicaciones sean supervisadas y “tengan los estándares mínimos y con auditorias periódicas para garantizar ese derecho de comunicarse con su familia y abogados”. (Agencia OPI Chubut)