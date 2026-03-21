Vidal afirmó que la provincia tiene un gasto mensual por $150 mil millones 

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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal se refirió al desembolso de 100 mil millones de pesos que enviará el gobierno nacional que le permitirá a la administración provincial afrontar el pago de haberes a trabajadores públicos, jubilaciones y prestaciones sociales durante los próximos meses ante las deficiencias financieras del tesoro provincial.

Además, ratificó que el gobierno volverá a impulsar la Ley de Emergencia Económica tras su rechazo legislativo.

“Voy a insistir porque es una herramienta fundamental para poder tomar decisiones”, aseguró y que el debate político en torno al proyecto “estuvo viciado de mala intención política y mentiras”.

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El mandatario hizo mención del crítico escenario financiero de Santa Cruz y el auxilio solicitado a Nación para cumplir con las obligaciones estatales.

Vidal sostuvo que el gasto público “mensual del Estado supera los 150.000 millones de pesos” entre haberes y funcionamiento y añadió que existe “la necesidad de recurrir a herramientas extraordinarias para sostener el funcionamiento del Estado”.

“Lamentablemente, 100.000 millones de pesos no significan nada frente al gasto mensual de más de 150.000 millones, pero era la única alternativa; es mejor esto que ir a una entidad bancaria”, señaló.

Vidal sostuvo que esos fondos se destinarán “a cubrir obligaciones básicas del Estado. Hay que cubrir salario de los trabajadores pasivos, pagar prestaciones de la Caja de Servicios Sociales y también aportar a los salarios de los trabajadores”.

“Los 100.000 millones se toman como un adelanto de coparticipación que hay que devolver con la coparticipación, pero no perjudica en nada a los municipios”, destacó.

Sobre los municipios sostuvo que “vamos a seguir enviando los fondos en tiempo y forma como corresponde. Nunca dejamos de hacerlo y jamás nos quedamos con plata que no nos corresponde”.

“Cuando hay menos consumo en el país, la Nación recauda menos y tiene menos para distribuir a las provincias; la explicación es simple, no es difícil”, argumentó el gobernador sobre la pérdida de envíos. (Agencia OPI Santa Cruz)