Tras una pelea, se cayó y fue atacada por un perro: está internada con heridas graves

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(OPI Chubut) – Una joven de 21 años que participaba de una pelea callejera junto a otra joven en Puerto Madryn, se cayó al suelo y fue atacada reiteradas veces por un perro que le provocó múltiples heridas en las piernas, lo que provocó que termine inconsciente e internada en terapia intensiva.

El incidente se produjo a las 5.30 del martes, cuando dos mujeres iniciaron una pelea en la vía pública en la zona oeste de Puerto Madryn, una de ellas cayó tras un golpe y un perro se abalanzó para atacarla en el suelo, donde la mordió varias veces.

La joven ingresó de urgencia al Hospital Andrés Isola, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a la severidad de las lesiones con un profundo desgarro en una de sus piernas.

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La policía de Chubut inició una investigación para esclarecer las circunstancias de la pelea entre ambas mujeres y el posterior ataque del perro en la vía pública. (Agencia OPI Chubut)