La inflación de marzo proyecta un piso del 3% mensual

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Los indicadores de alta frecuencia que auditan la dinámica de precios advierten una aceleración en la última semana. Esta tendencia proyecta que la inflación de marzo de 2026 se ubicará por encima del 3%. El incremento responde al inicio del ciclo lectivo y al arrastre del aumento de costos logísticos que impacta directamente en las góndolas de la Patagonia.

Pese al componente estacional de la educación, el informe de Adcap Grupo Financiero detectó un factor de mayor persistencia vinculado al frente externo. El precio de la nafta y el gasoil acumuló un alza cercana al 20% desde el inicio de las hostilidades en Medio Oriente. De acuerdo a la documentación financiera, los surtidores locales todavía registran un atraso del 15% para alcanzar la paridad de exportación, lo que anticipa nuevos ajustes en el corto plazo.

En los despachos del Banco Central (BCRA), la autoridad monetaria aplicó una reducción de 5 puntos porcentuales en los encajes (la porción de depósitos que los bancos deben inmovilizar). Esta medida cumple con el esquema anunciado en agosto pasado. La resolución busca inyectar liquidez al sistema para reactivar un mercado de dinero que mantiene la tasa de fondeo en niveles del 20%.

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El Tesoro Nacional activó una nueva vía de financiamiento en moneda extranjera mediante el bono AO28. Los analistas estiman que este instrumento rendirá un 8,9%, posicionándose por encima del Bopreal 4B (8,5%) pero debajo del Bonar 2029 (9,3%). Para los inversores que operan desde el exterior, el rendimiento efectivo escalaría al 10,3% una vez computado el costo del canje del 3%.

La brecha de rendimientos favoreció ampliamente a los activos locales durante el último bimestre. Los bonos soberanos en pesos superaron la performance de los títulos en dólares con una diferencia de hasta el 21%. Dentro de este segmento, los activos que ajustan por CER (inflación) lideraron las ganancias con una suba del 5% desde finales de enero.

Ante el agotamiento de este ciclo de ganancias, Adcap recomendó a sus clientes cerrar posiciones en moneda nacional. La sugerencia técnica apunta a rotar el capital hacia el tramo corto de la curva de deuda en dólares para cubrirse de la fragilidad financiera global.

En el mercado de renta fija en pesos, los operadores evitan extender los plazos de vencimiento de sus carteras. No obstante, el título TZXM7 aparece como la única opción de la curva Boncer que ofrece una ganancia adicional proyectada del 1,7% respecto a los instrumentos de tasa fija.

La estabilización del mercado monetario empujó la tasa TAMAR (referencia del mercado interbancario) a mínimos históricos. Este fenómeno explica por qué los bonos duales quedaron rezagados frente a los ajustados por inflación. El mercado monitorea ahora el comportamiento del Bono Dual TTD26, que podría presentar una oportunidad de compra tras el recorte de encajes dispuesto por el BCRA. (Agencia OPI Santa Cruz)