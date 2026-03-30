Corte Suprema presenta hoy el nuevo plan para elegir jueces

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Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti encabezan este lunes 30 de marzo de 2026 un acto público para oficializar la propuesta de selección de magistrados federales. El documento técnico, redactado para reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuenta con las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, decidió no refrendar el texto original pese a que participa de la presentación oficial.

Los ministros del máximo tribunal explicarán los alcances de la acordada dictada el pasado jueves. La iniciativa propone que el Consejo de la Magistratura sancione un nuevo reglamento para la designación de magistrados en los tribunales federales de todo el país. El esquema busca garantizar principios de legalidad, idoneidad, transparencia y celeridad, con el objetivo de anular la arbitrariedad en los procesos de nombramiento.

El impacto de esta reforma afectará principalmente la conformación de los juzgados de Comodoro Py. El plan establece un sistema de concursos anticipados. Este mecanismo permitirá que las ternas de candidatos estén definidas antes de que las vacantes se produzcan efectivamente, agilizando la cobertura de cargos en fueros sensibles para el poder político.

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La metodología técnica incluye cambios sustanciales en la evaluación de los postulantes:

Implementación de un banco de preguntas con formato multiple choice .

. Reducción de la ponderación discrecional de los consejeros durante las etapas evaluativas.

Limitación de la incidencia de la entrevista personal en el orden de mérito final.

Estas medidas pretenden evitar que los integrantes del Consejo de la Magistratura modifiquen arbitrariamente la posición de los candidatos en la lista de méritos. El uso de exámenes estandarizados busca que la capacidad técnica prevalezca sobre las afinidades políticas en el momento de la selección. De acuerdo a lo que trascendió desde Tribunales, la presencia de Rosatti en el acto intenta proyectar una imagen de unidad institucional frente al proyecto.

Los jueces de la Corte Suprema sostienen que la transparencia en los concursos resulta fundamental para asegurar la imparcialidad del Poder Judicial. El nuevo reglamento prohíbe las maniobras que históricamente permitieron ascender o descender aspirantes según conveniencias partidarias tras las instancias presenciales. La propuesta técnica apunta a blindar el proceso de selección frente a influencias externas y garantizar que los perfiles más aptos ocupen las oficinas de los tribunales federales. (Agencia OPI Santa Cruz)