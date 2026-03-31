Nación envía 25 mil millones a Melella para sueldos

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(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella firmó un nuevo acuerdo con el Ministerio de Economía de la Nación en Buenos Aires para garantizar el pago de los sueldos de marzo. El Gobierno nacional girará 25 mil millones de pesos como adelanto de coparticipación correspondiente a abril, de acuerdo a los datos analizados del boletín oficial publicado ayer, 30 de marzo de 2026.

La vicegobernadora Mónica Urquiza ratificó este convenio mediante el decreto 504/26. El documento aprueba el registro número 27280, un trámite burocrático que expone la dependencia de la provincia de las transferencias nacionales para cumplir con sus obligaciones de caja desde el inicio del año.

Las partes celebraron este pacto el 16 de marzo. El secretario de Hacienda, Lic. Carlos Guberman, autorizó la operación que compromete los recursos del distrito fueguino.

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El Ejecutivo nacional enmarca esta asistencia financiera dentro de la Ley 11672. Esta norma faculta a la cartera económica a enviar anticipos respaldados por los impuestos nacionales que integran el Compromiso Federal.

La administración provincial reintegrará los fondos obligatoriamente dentro del mismo mes de su otorgamiento. El Estado nacional retendrá el dinero directamente de la cuota diaria del Régimen de Coparticipación de impuestos y sus modificatorias.

El acuerdo establece la aplicación de la tasa TAMAR en pesos de bancos privados como referencia para los intereses. El BCRA publicará este índice correspondiente a la fecha exacta del desembolso del dinero.

La Secretaría de Hacienda fijará la fecha de inicio para la devolución diaria del capital. El texto oficial indica que las autoridades nacionales establecerán este plazo en función de la capacidad de pago de la provincia según su participación en los tributos coparticipables.

Los técnicos del Gobierno nacional determinarán los intereses diariamente sobre el saldo de la deuda. La provincia abonará estos recargos financieros a través del mismo sistema de retenciones automáticas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)