Lanzan capacitación gratuita para comerciantes dirigido a las ventas online 

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(OPI Chubut) – La Federación Económica de Chubut junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzaron capacitaciones gratuitas en ventas online para comerciantes de toda la provincia con el objetivo de que se puedan potenciar los negocios en un clima de caída general del consumo.

Los organismos que nuclean a los empresarios y comerciantes señalaron que mientras “los márgenes de rentabilidad se achican y los hábitos de consumo cambian a la velocidad de un clic” se decidió lanzar la capacitación “Potenciá tu Negocio”, enfocada en la transformación digital, diseñado para que las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Las inscripciones generales están abiertas hasta el 20 de abril y habrá capacitaciones presenciales y virtuales donde se ofrecerán “herramientas de venta online, marketing digital, atención al cliente y la creación de un plan de acción concreto”.

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El presidente de la Federación Económica de Chubut, Carlos Lorenzo sostuvo que “el avance de las plataformas digitales es una realidad irreversible con la que hay que aprender a convivir”. (Agencia OPI Chubut)