Capital Humano centraliza los expedientes de asistencia bajo una plataforma digital única

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El Ministerio de Capital Humano presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma que elimina las tradicionales planillas de cálculo para auditar el reparto de planes asistenciales mediante inteligencia artificial. La migración de datos, ejecutada con equipos internos de la cartera durante este 2026, consolida una base de información en tiempo real para rastrear la ruta de los fondos públicos destinados a alimentación, primera infancia y formación a nivel nacional.

El diseño del nuevo esquema operativo expone la precariedad de la gestión anterior. Hasta la implementación de este software, el registro estatal de beneficiarios funcionaba bajo una dinámica asistencialista, manual y fragmentada. El padrón actual crea por primera vez una “historia social digital” que integra datos personales, familiares y territoriales para generar alertas tempranas de riesgo y detectar fraudes en el cobro de asignaciones.

El relato oficial sostiene que la transición tecnológica no encontró resistencias en el territorio. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello afirman que la modificación de los controles se ejecutó con el aval de los dirigentes a cargo de comedores y centros comunitarios. “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades”, ratificó la cúpula del Ministerio sobre la exigencia de implementar una red de control algorítmico.

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El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez, garantizó la interoperabilidad del mecanismo y descartó choques jurisdiccionales. El funcionario anticipó que los datos centralizados permitirán complementar los programas nacionales con las administraciones provinciales y municipales, al margen del signo político de cada distrito.

La estructura del SISOC despliega módulos específicos para administrar la información de los espacios comunitarios a través de tableros de control. La cartera prevé habilitar nuevas funciones este año para exigir que los Centros de Familia interactúen con la red, gestionen prestaciones y rindan cuentas de sus gastos exclusivamente mediante canales digitales. (Agencia OPI Santa Cruz)