El ex concejal Maldonado fue condenado nuevamente por abuso sexual

- Publicidad -

La Justicia Provincial condenó este viernes al ex concejal kirchnerista Emilio Maldonado a una pena de 11 años de prisión por una nueva causa de abuso sexual.

El ex presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos afrontó la semana pasada un segundo juicio por abuso sexual, y actualmente cumple una condena de 16 años de prisión.

En esta ocasión se lo juzgó por el delito de abuso sexual de cuatro niños de entre 4 y 9 años, en un período comprendido entre el año 2016 y 2020.

- Publicidad -

La presidenta de la Cámara Oral, la jueza María Alejandra Vila junto a los vocales Jorge Yance y Carlos Arenillas, dieron lectura al fallo condenatorio contra Maldonado sentenciándolo a una pena de 11 años. (Agencia OPI Santa Cruz)