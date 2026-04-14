Javier Milei: “como odio a la inflación, voy a hablar de inflación”

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El mandatario minimizó el último índice de precios y culpó a la política tradicional por los reveses financieros. El gabinete en pleno avaló el equilibrio fiscal durante el cierre del foro corporativo.

El presidente Javier Milei utilizó el estrado de la octava edición del AmCham Summit 2026 para justificar el 3,4% de inflación mensual registrado en marzo. Frente a los ejecutivos reunidos en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el jefe de Estado argumentó que la suba de precios responde a una caída en la demanda de dinero del semestre previo y a variables estacionales.

El mandatario reconoció el impacto negativo del índice oficial y ratificó que la gestión mantendrá el equilibrio fiscal a rajatabla. “Como odio a la inflación, voy a hablar de inflación“, insistió durante su presentación tras asegurar que la economía retomará una senda de crecimiento y desregulación.

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El discurso presidencial expuso el choque entre el alza del costo de vida y el optimismo del oficialismo. Mientras los salarios absorben el impacto directo en rubros básicos como educación y alimentos, la Casa Rosada sostiene que el país atraviesa un récord de consumo, exportaciones y Producto Bruto Interno traccionado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para explicar el panorama financiero actual, el líder libertario enumeró tres factores que condicionaron el programa oficial:

El peso de la estacionalidad en el precio de la carne y los servicios educativos de marzo.

Una corrida cambiaria contenida tras el respaldo obtenido en las urnas.

Un presunto ataque destituyente impulsado por el arco político opositor.

La justificación sobre la ofensiva opositora surgió al repasar la elección legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada por el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según la lectura del Presidente, el triunfo electoral del funcionario desató un embate directo contra la política monetaria gubernamental.

La apertura del foro quedó a cargo de la presidenta de AmCham, Mariana Schoua. El bloque de cierre contó con la presencia de la plana mayor del Ejecutivo. En las primeras filas se ubicaron los ministros Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior) y Mario Lugones (Salud). La comitiva oficial se completó con el canciller Pablo Quirno y el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. (Agencia OPI Santa Cruz)