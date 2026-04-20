Milei respaldó a Israel mientras atacó la cultura de Irán

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El mandatario recibió un reconocimiento internacional y aprovechó el estrado para tomar partido en el conflicto de Medio Oriente.

El presidente Javier Milei detonó la neutralidad diplomática argentina desde Israel al dictaminar que resulta imposible coexistir con los países que enfrentan a la administración hebrea y a Estados Unidos. El jefe de Estado emitió su sentencia en medio de la guerra contra Irán, sin medir las potenciales represalias geopolíticas.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar“, advirtió el líder libertario frente a los académicos de la Universidad de Bar-Ilan, institución que le entregó el diploma Honoris Causa.

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La ceremonia oficial mezcló el protocolo académico con un clima proselitista que registró tres momentos atípicos para un viaje de Estado.

Los directivos universitarios ovacionaron de pie al mandatario mientras sonaba por los parlantes una versión de rock de la canción Libre.

El Presidente utilizó el tiempo institucional para leer el epílogo de su último libro, titulado Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso.

El jefe de Estado frenó su disertación al divisar a un estudiante con la camiseta azul y oro para festejar el triunfo futbolístico de Boca frente a River.

Lejos de cuidar las formas protocolares en el extranjero, Milei atacó a la prensa local, calificó al pensador Karl Marx como “satánico” y postuló a la Tora judía como la herramienta definitiva para destruir al pensamiento de izquierda. A la par, el presidente expuso a su propio gabinete por el resultado deportivo nacional.

“Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno alguna vez toca“, objetó frente al auditorio extranjero al apuntar de forma directa hacia el Canciller Pablo Quirno.

El gobierno mantuvo el hermetismo técnico sobre los gastos operativos del viaje y los viáticos pagados en dólares. La primera línea de la delegación en territorio asiático se completó con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el Embajador Axel Wahnish. (Agencia OPI Santa Cruz)