Pan American Energy habilita inscripciones para universitarios

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La operadora petrolera Pan American Energy (PAE) oficializó la apertura de vacantes para su esquema de reclutamiento técnico, denominado Jóvenes Profesionales. La convocatoria busca sumar universitarios a sus filas y exige la inscripción previa de los postulantes antes del 4 de mayo. La corporación absorbe estos perfiles específicos para sostener la estructura de producción operativa y la administración comercial.

Detrás del anuncio, la firma expone su demanda de graduados o estudiantes próximos a recibir su título en disciplinas duras. El filtro de selección empresarial prioriza a postulantes del ámbito de la Ingeniería, Ciencias de Datos, Finanzas, Economía, Física y Matemática.

Los expedientes y currículums aprobados derivarán a los ingresantes hacia tres sectores delimitados dentro de la estructura empresarial:

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Operaciones Upstream (exploración y extracción de crudo con base en yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge ).

(exploración y extracción de crudo con base en yacimientos de la ). Downstream (procesamiento, refinación y comercialización de hidrocarburos).

(procesamiento, refinación y comercialización de hidrocarburos). Áreas Corporativas.

El cronograma oficial marca el mes de julio de 2026 como punto de inicio para la actividad en el terreno. El trayecto formativo y laboral abarca un año de duración, un período que obliga a los ingresantes a cumplir funciones en las distintas locaciones del país donde la petrolera sostiene equipos, un esquema que recae directamente sobre las instalaciones en Chubut y Santa Cruz.

La mecánica del programa exige la rotación de los ingresantes por diferentes sectores de la operadora. Los técnicos contarán con la supervisión continua de tutores y recibirán instrucciones de referentes en categoría senior. La operadora sostiene este formato de contrataciones desde 2018. Los registros de la propia compañía indican la incorporación de 235 jóvenes bajo esta modalidad.

Victoria Traverso, titular de la Gerencia Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy, fijó la postura oficial de la firma. La ejecutiva argumentó la intención de formar perfiles integrales y captar personal técnico capacitado para intervenir de manera anticipada en la evolución constante del esquema energético regional. El objetivo final de la corporación radica en preparar a los seleccionados para asumir posiciones de mayor responsabilidad jerárquica.

Los aspirantes formalizan el registro de sus datos únicamente mediante el dominio web oficialwww.jovenesprofesionalespae.com.ar. (Agencia OPI Chubut)