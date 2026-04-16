Ministro de Economía señaló que habrá paritarias aunque se analiza el escenario económico

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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes informó este martes que el gobierno provincial realizará una convocatoria a paritarias salariales en los próximos días pero “necesitamos certezas para acordar algo concreto” frente a la crítica situación financiera que atraviesa la provincia.

El funcionario brindó declaraciones durante la jornada donde los gremios estatales mantienen un acampe frente a la gobernación provincial en reclamo de apertura de paritarias salariales y frente a un escenario donde la inflación en el trimestre superó el 9% en la región patagónica.

Verbes sostuvo que “una convocatoria sin previsiones claras sería generar expectativas sin poder dar respuestas”.

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Sin embargo, añadió que durante la próxima semana podrían anunciarse novedades y señaló que preocupa a la administración provincial “la caída de ingresos durante el primer trimestre del año”.

“Fue muy complejo en términos de recursos” aseguró Verbes quien destacó la caída de la coparticipación nacional y de ingresos vinculados a la actividad económica.

“No podemos acordar algo que después no podamos pagar” sostuvo el ministro quien afirmó que se evalúa el comportamiento del precio internacional del petróleo por el conflicto bélico en Medio Oriente, el nivel de producción hidrocarburífera en Santa Cruz y la evolución de los ingresos nacionales.

Las regalías de la explotación de petróleo y gas representan el 12% de los recursos provinciales.

El ministro aseguró que el diálogo con las entidades gremiales es permanente, tanto en mesas de trabajo como en la resolución de reclamos sectoriales, pero indicó que “necesitamos algunas definiciones más para poder sentarnos a discutir con seriedad”. (Agencia OPI Santa Cruz)