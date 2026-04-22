53,6% de los niños argentinos vive en la pobreza al cierre de 2025

- Publicidad -

La Universidad Católica Argentina (UCA) confirmó este miércoles que la pobreza en niños y adolescentes alcanzó al 53,6% al cierre de diciembre de 2025. El reporte del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) revela una caída en la tasa de privación respecto al 62,9% registrado al inicio de la gestión de Javier Milei.

La desaceleración de la inflación y el refuerzo nominal en las partidas de prestaciones sociales explican este descenso. El indicador pasó del 59,7% en 2024 al 53,6% actual, aunque la cifra todavía duplica el piso histórico de la serie. En 2011, el país registró su mejor marca con un 35,7% de menores en situación de pobreza.

La estructura de carencias estructurales que audita el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia muestra los siguientes datos duros:

- Publicidad -

42% de los menores pobres habita viviendas con saneamiento insuficiente.

de los menores pobres habita viviendas con saneamiento insuficiente. 61,2% de los niños y adolescentes no posee cobertura médica (obra social o prepaga).

de los niños y adolescentes no posee cobertura médica (obra social o prepaga). 82% de este segmento no accede a actividades culturales extraescolares.

de este segmento no accede a actividades culturales extraescolares. 6,3% de los alumnos escolarizados percibe asistencia económica directa para el estudio.

El despliegue territorial de la crisis muestra un fenómeno de agotamiento demográfico. La UCA proyectó que para 2025 todas las jurisdicciones del país, incluyendo a Santa Cruz y el resto de la Patagonia, se ubican por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer. En 1991, el 56% de los hogares integraba a menores de 18 años; en 2022 esa proporción cayó al 44%.

El malestar subjetivo también escala en los estratos vulnerables. El 18% de los menores manifestó síntomas de tristeza o ansiedad. Esta incidencia sube al 21,2% en la adolescencia y golpea con más fuerza a las mujeres, con un 24,7% frente al 18% de los varones. Según la documentación técnica, el estrato muy bajo (20,7%) duplica en riesgo emocional al medio alto (10,6%).

La brecha tecnológica profundiza la desigualdad en la formación de capital humano. Solo el 16% de los niños en situación de pobreza accede a internet en su hogar, mientras que el 50% carece de una computadora. El informe técnico vincula el malestar emocional con el rendimiento académico: la tristeza aumenta un 46% la probabilidad de no asimilar contenidos en la escuela.

Las condiciones de hábitat crítico incluyen la falta de tratamiento de residuos y carencia de cloacas. El déficit de saneamiento afecta a 4 de cada 10 niños integrados en el universo de la pobreza. Las transferencias de ingresos del Palacio de Hacienda lograron reducir la indigencia monetaria, pero las variables de infraestructura y salud permanecen estancadas. (Agencia OPI Santa Cruz)