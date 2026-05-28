Una mujer agredió a una docente en Caleta Olivia y se movilizó la comunidad educativa

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La vicedirectora de la Escuela Provincial Primaria N°82 ubicada en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia fue víctima de una agresión por parte de una mamá de uno de los alumnos que concurre al establecimiento educativo y según testigos, la atacante habría intentado apuñalarla.

El violento ataque se registró alrededor de las 10 horas de este miércoles 27 de mayo cuando la mujer ingresó a la institución acompañada por su hijo y según testigos ocasionales la situación se desencadenó por un cambio de sección.

La agresora atacó físicamente a la vicedirectora Paola Sepúlveda y según las primeras averiguaciones, la mujer la “zamarreó, tiró al piso y arrastró de los cabellos por distintos sectores del edificio escolar, generando escenas de desesperación entre docentes y alumnos”.

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La docente fue asistida por compañeras de la escuela para evitar que se agravara la situación de violencia y manifestaron que “la mujer portaba un elemento cortopunzante, presuntamente un cuchillo” que quiso utilizarlo al momento del ataque.

Familiares de los estudiantes se acercaron a la puerta de la escuela para manifestar su apoyo a las autoridades educativas y reclamar mayores medidas de seguridad.

Desde el Consejo Provincial de Educación se activó el protocolo de actuación ante situaciones de violencia. (Agencia OPI Santa Cruz)