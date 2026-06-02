El Central completará la meta de reservas antes del cierre de semana

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El BCRA alcanzó 99 jornadas consecutivas de intervención compradora en el Mercado Libre de Cambios y acumula U$S 9.981 millones desde el inicio de la fase 4 del programa monetario.

Con una compra de U$S 175 millones en el mercado mayorista, la autoridad monetaria ejecutó más del 99% de la meta pactada de U$S 10.000 millones. La brecha institucional entre el objetivo inicial y la letra chica del programa deja al organismo a solo U$S 19 millones de completar la pauta fijada para 2026.

El balance diario de la entidad que preside Santiago Bausili refleja que las reservas internacionales brutas subieron U$S 59 millones. De esta manera, el stock total escaló hasta los U$S 48.427 millones.

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La racha compradora expone que la autoridad monetaria intervino de forma positiva en 99 jornadas consecutivas. El único bache del año ocurrió el 2 de enero, la única rueda donde el organismo no efectuó compras de divisas.

El flujo de divisas sostiene el esquema de liquidación forzada en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Los números oficiales confirman que el BCRA completará el 100% de la meta base antes del cierre de la presente semana de continuar el promedio actual de liquidación.

El impacto en las metas del programa monetario

La meta original de U$S 10.000 millones contempla una cláusula de ampliación hasta los U$S 17.000 millones. El anexo técnico supedita este incremento a la evolución de la demanda de dinero y la liquidez remanente en el mercado de cambios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, modificó las proyecciones oficiales durante un evento de la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña. El jefe del Palacio de Hacienda anticipó que las compras totales del Central se ubicarán entre los U$S 17.000 millones y los U$S 24.000 millones.

Esta aceleración en la acumulación de divisas presiona la recaudación nacional. El esquema impacta de forma directa en las provincias mediante la liquidación de impuestos coparticipables, un flujo clave para los distritos de la Patagonia que dependen de la estabilidad cambiaria para los cálculos de sus regalías petroleras y gasíferas.

La aceleración del ingreso de divisas coincide con la vigencia de la ley de modernización laboral. Economía busca consolidar un aumento de empleo formal para apuntalar los ingresos fiscales reales frente a la licuación inflacionaria previa de las transferencias federales. El BCRA mantiene bajo análisis el impacto de la demanda de importadores para determinar el techo real del stock para el segundo semestre. (Agencia OPI Santa Cruz)