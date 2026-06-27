Catástrofe en Venezuela con 920 muertos y auxilio internacional

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Los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sepultaron a comunidades costeras como La Guaira, provocando el despliegue urgente de 1.600 rescatistas extranjeros ante el colapso absoluto del sistema sanitario y de emergencia local.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, gestiona asistencia humanitaria de urgencia con el gobierno de Estados Unidos, contrastando con las denuncias de sobrevivientes en la población costera de La Guaira, quienes impugnan la inacción del gobierno venezolano tras el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 que causó 920 muertos, 3.360 heridos y más de 50.000 desaparecidos el pasado miércoles.

El despliegue de las fuerzas armadas venezolanas restringe el acceso a la zona afectada. Los edificios multifamiliares colapsaron por completo en el litoral vecino a Caracas, transformados en cúmulos de arena. Los pobladores denuncian una ausencia crítica de cuadrillas estatales para remover estructuras, acelerando el descontento de las familias afectadas tres días después del desastre.

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La jefa del ejecutivo interino sostuvo conversaciones con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Ambos funcionarios norteamericanos ratificaron el envío de especialistas en estructuras colapsadas y soporte logístico para refugios temporales. La estación estatal Venezolana de Televisión difundió la sesión de trabajo realizada este viernes, donde participaron el encargado de negocios de la legación estadounidense, John Barrett, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mediante un reporte difundido en la plataforma Telegram.

La emergencia involucra de forma directa a delegaciones extranjeras. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, reportó la presencia operativa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los bomberos de la Comunidad de Madrid en el terreno. La cancillería española registra el siguiente balance oficial de sus ciudadanos:

14 ciudadanos españoles localizados bajo estructuras derruidas.

ciudadanos españoles localizados bajo estructuras derruidas. 5 víctimas fatales confirmadas.

víctimas fatales confirmadas. 133 personas de nacionalidad española con paradero desconocido.

El flujo de personal especializado intenta suplir la precariedad operativa del Estado venezolano. Conforme a declaraciones recolectadas por la Agencia Noticias Argentinas, el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, precisó en la red social X la recepción de 17 vuelos internacionales con más de 1.600 especialistas de salvamento. El funcionario prevé el arribo de 25 vuelos adicionales en las próximas 24 horas. Brigadas procedentes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, Chile, Colombia, Países Bajos e Italia operan en los cuadrantes de desastre, esperando la incorporación de otras diez naciones. (Agencia OPI Santa Cruz)