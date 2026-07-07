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Los resultados de la evaluación nacional Aprender 2025 señalan que los estudiantes de la provincia de Santa Cruz se encuentran entre las jurisdicciones con mejor desempeño en Lengua y confirman una recuperación de los aprendizajes en la escuela primaria.

Según se informó oficialmente, el 79,2% de los estudiantes de 6° grado alcanzó o superó el nivel esperado en Lengua, el porcentaje más alto registrado por la provincia desde que comenzó la serie histórica en 2013 y por encima del promedio nacional, que fue del 76,9%.

Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos ubicados por debajo del nivel básico descendió del 10,5% en 2023 al 3,9% en 2025, el registro más bajo de la historia provincial.

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Los resultados también evidencian un avance en Matemática. Luego del retroceso observado en 2023, el porcentaje de estudiantes que alcanzó los niveles satisfactorio o avanzado pasó del 45,6% al 49,1%, mientras que quienes se encontraban por debajo del nivel básico disminuyeron del 27,2% al 22,5%.

Santa Cruz todavía se ubica por debajo de la media nacional en esta asignatura, el informe destaca que la tendencia volvió a ser positiva y señala a la enseñanza de la Matemática como uno de los principales ejes de trabajo para los próximos años.

La evaluación alcanzó una participación récord en Santa Cruz. Formaron parte del operativo las 114 escuelas convocadas, lo que representa una cobertura del 100% de los establecimientos, mientras que fueron evaluados 4.865 estudiantes, equivalentes al 82,4% de la matrícula de sexto grado.

Además, la comparación con las preguntas de referencia que se mantienen idénticas entre una edición y otra de Aprender demuestra que la mejora no responde a cambios metodológicos. En Lengua, casi nueve de cada diez preguntas de anclaje obtuvieron mejores resultados que en 2023, mientras que en Matemática mejoró más del 60% de esas consignas.

El informe vincula estos resultados con la implementación del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, una política educativa que prioriza el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión lectora desde los primeros años de escolaridad.

La estrategia incluye formación continua para docentes, acompañamiento pedagógico en las escuelas, fortalecimiento del nivel inicial, trabajo colaborativo entre instituciones y alianzas estratégicas con organizaciones especializadas para potenciar la alfabetización en toda la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)