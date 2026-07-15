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(OPI Chubut) – La justicia provincial avanza en una investigación en Puerto Madryn tras el ingreso de dos niñas al Hospital Zonal Andrés Ísola, presentando un cuadro clínico compatible con una intoxicación por cocaína.

Se trata de una niña de 3 años y una bebé de 4 meses, quienes permanecen bajo atención médica, mientras que sus progenitores fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía.

El caso se conoció el pasado fin de semana cuando las menores fueron trasladas al centro de salud y se activó el protocolo sanitario.

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El Ministerio Público Fiscal está llevando adelante las diligencias necesarias para esclarecer la mecánica del hecho, incluyendo la toma de declaraciones a testigos y la recolección de pruebas clave. (Agencia OPI Chubut)