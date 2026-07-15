Victoria Villarruel llamó piratas usurpadores a los ingleses

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A pocas horas del trascendental cruce deportivo, la titular del Senado encendió el debate geopolítico al vincular la semifinal con el reclamo por las Islas Malvinas y el recuerdo de Diego Maradona.

Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores de la Nación, reavivó la disputa diplomática con el Reino Unido al calificar como “piratas usurpadores” a los integrantes del seleccionado de Inglaterra antes de disputarse la semifinal de la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

La alta funcionaria nacional recurrió a sus canales digitales de comunicación el 15 de julio de 2026 para sentar una posición categórica frente al partido de fútbol, apartándose de la mesura formal que rige a las máximas autoridades del país. La publicación asocia directamente la contienda del certamen mundialista con la persistente demanda argentina de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

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En su pronunciamiento, la presidenta de la cámara alta argumentó que no pretendía mantener un discurso políticamente correcto frente a un rival que representa una herida abierta para el país. Su postura reivindica activamente la memoria de los combatientes de la guerra de 1982 y vincula la pasión popular con una manifestación de afirmación territorial.

El fútbol como escenario de reclamo soberano

La publicación de la titular del Senado no se limitó a una expresión de aliento deportivo, sino que estructuró un mensaje de alto contenido político. Para la vicepresidenta, el enfrentamiento en el césped constituye una extensión de la memoria colectiva del pueblo argentino frente a la potencia ocupante.

La diplomacia deportiva quedó descartada en su análisis.

“Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más“, expresó Victoria Villarruel, vicepresidenta de la República Argentina, mediante su perfil oficial de comunicación.

El lazo entre los íconos populares y la causa nacional

La funcionaria nacional acudió a la épica de la Copa del Mundo de 1986 y a la figura de Diego Armando Maradona, ex capitán del seleccionado nacional, para justificar la intensidad de su mensaje de cara a la semifinal. Asimismo, sumó al planteo el presente de Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Fútbol 2026, presentándolo como el último eslabón de una dinastía deportiva que asume una representación patria frente a lo que denominó invasores.

“Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro“, sentenció la titular de la Cámara de Senadores de la Nación en su encendida arenga previa al partido.

La insistencia de la funcionaria respecto de las islas se fundamenta en su prolongada militancia y cercanía con agrupaciones de excombatientes del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Este tipo de intervenciones consolida una estrategia de constante recordatorio de los derechos soberanos sobre el archipiélago, superando las formalidades del protocolo diplomático en momentos de alta exposición social. (Agencia OPI Santa Cruz)