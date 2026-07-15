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Teherán reporta más de doscientos sesenta ciudadanos heridos por incursiones nocturnas del Pentágono, al tiempo que las patrullas aliadas interceptan navíos de carga en la región.

Mientras el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostiene que sus recientes ataques aéreos neutralizaron infraestructura militar hostil en el estrecho de Ormuz, el gobierno de Irán denunció una grave afectación a la población civil derivada de los bombardeos. El choque de versiones confronta los reportes de precisión táctica del Pentágono contra las denuncias de víctimas en territorio persa.

La Portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, confirmó la muerte de más de 30 civiles en la región meridional del país producto de las incursiones de Washington, operaciones que el comando norteamericano declaró oficialmente completadas la mañana del miércoles. A esta cifra se suman más de 260 heridos provocados por las ofensivas aéreas nocturnas, según precisó un funcionario del Ministerio de Salud iraní bajo condición de anonimato.

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En la estratégica isla de Tumb Mayor —cuya geografía árida y control geopolítico se aprecian en el registro visual superior—, tropas estadounidenses ejecutaron un bombardeo focalizado empleando municiones de precisión durante un lapso de 90 minutos. De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por el CENTCOM en sus canales oficiales de redes sociales, el objetivo prioritario consistió en destruir sistemas de defensa costera y emplazamientos destinados al almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero.

Dos buques mercantes que intentaban vulnerar la restricción marítima experimentaron desvíos forzados por buques de guerra norteamericanos. Esta interrupción del tránsito comercial coincide con la reactivación formal del bloqueo naval que Washington aplica contra los puertos situados sobre el litoral persa.

Horas antes de esta última incursión, la comandancia de las fuerzas de Estados Unidos reportó el inicio de los ataques a las 6:00 hora del Este (10:00 GMT). La planificación de esta fase operativa persiguió la meta explícita de “debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Declaró la cúpula militar de Washington que durante la noche del martes sus aeronaves bombardearon decenas de objetivos estratégicos. Estas operaciones, prolongadas por siete horas, destruyeron bases de misiles, plataformas de despegue de drones, activos de la marina y defensas de artillería de costa posicionadas frente al golfo. (Agencia OPI Santa Cruz)