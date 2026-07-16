Condenan a un hombre a 7 años de prisión por abuso sexual

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(OPI TdF). Un tribunal de justicia de Tierra del Fuego sentenció a un hombre a siete años de prisión por violar a una joven en Ushuaia.

Así lo definieron los integrantes del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur y dispusieron la prisión preventiva del sujeto condenado, luego de encontrarlo responsable del abuso sexual con acceso carnal cometido contra una joven de 18 años en junio de 2023.

En el mismo debate oral fue absuelto el segundo imputado, quien estaba acusado de abuso sexual simple.

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El proceso se realizó a puertas cerradas debido a que se trató de un delito de instancia privada.

El fiscal Nicolás Barone había solicitado una condena de ocho años de prisión para el principal acusado y pidió que continuara detenido por considerar que existía riesgo procesal. Para el segundo imputado requirió una pena de tres meses de prisión.

El Tribunal estuvo presidido por el juez Maximiliano García Arpón e integrado además por los jueces Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla y señalaron que los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 20 de julio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)