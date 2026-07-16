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(OPI Chubut) – El Servicio Penitenciario Federal (SPF) detuvo a un abogado defensor que fue a visitar a dos de sus ocho clientes alojados en la Unidad Federal N° 6 de Rawson y se le inició una investigación judicial dado que intentó ingresar drogas, un celular y una navaja al penal.

El hallazgo fue confirmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a través de un video que publicó en sus redes sociales donde brindó detalles del acontecimiento y sostuvo que “en nuestras cárceles hay ley y orden“.

El abogado se mostró nervioso ante los efectivos del SPF por lo que los efectivos decidieron someterlo a un control con tecnología de detección de drogas.

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Los agentes encontraron medio kilo de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos en sus prendas, además de un teléfono celular, una tarjeta SIM y una navaja.

Monteoliva sostuvo que “un narcoabogado defensor intentó ingresar drogas a una cárcel federal en la provincia de Chubut, pero lo descubrimos”.

“Fue a visitar a dos de sus ocho clientes alojados en la Unidad Federal Número 6 de la ciudad de Rawson. En el reingreso, el personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) los notó nerviosos con maniobras inconsistentes y por eso hicimos un control con tecnología de detección de drogas. Les encontramos medio kilo de cocaína, medio kilo de marihuana oculto en las prendas, más un celular, tarjeta SIM y una navaja. Todo quedó incautado. En nuestras cárceles hay ley y orden, y este abogado ahora necesita abogado”, detalló la funcionaria. (Agencia OPI Chubut)