Las reservas del BCRA superaron los USD 49.000 millones

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La autoridad monetaria encadenó 132 jornadas sin ventas y superó un umbral clave de activos internacionales.

Un saldo comprador de USD 25 millones impulsó las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por encima de los USD 49.000 millones este miércoles 22 de julio de 2026. La adquisición diaria extendió la racha favorable conducida por Santiago Bausili, que ya acumula más de USD 12.700 millones absorbidos en el mercado durante el transcurso del año actual.

El resultado positivo obedece a la liquidación del sector agroexportador, desembolsos de organismos multilaterales y colocaciones de deuda privada. La combinación de estos factores consolidó una seguidilla de 132 ruedas consecutivas con intervención compradora para la entidad monetaria, un registro histórico dentro de la actual administración nacional.

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El incremento de divisas busca blindar la estabilidad cambiaria mientras el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso la Ley de Inocencia Fiscal. El proyecto apunta a exteriorizar tenencias fuera del sistema bancario para dinamizar los depósitos en dólares y elevar la liquidez disponible del sistema financiero.

3 claves para entender esta medida:

El BCRA compró USD 25 millones en la última rueda operativa.

compró en la última rueda operativa. Las reservas internacionales brutas superaron los USD 49.000 millones .

. La racha compradora de Santiago Bausili alcanzó las 132 jornadas seguidas.

La suba de las reservas brutas otorga previsibilidad a los esquemas de pago de deuda en moneda extranjera que afrontan las provincias del sur. Para distritos productivos como Santa Cruz y Chubut, el saldo comprador del BCRA reduce la presión devaluatoria sobre el tipo de cambio oficial, parámetro de liquidación de las regalías petroleras y mineras.

Una mayor disponibilidad de dólares en la autoridad monetaria facilita también el acceso a divisas para la importación de insumos clave en las industrias extractivas de la Cuenca del Golfo San Jorge y Vaca Muerta. La estabilidad de las arcas públicas amortigua los saltos bruscos en los costos operativos en pesos del sector energético.

“El fortalecimiento de las reservas busca consolidar la estabilidad cambiaria y reforzar la posición externa del Banco Central“, informaron desde el equipo económico conducido por el ministro Luis Caputo.

¿Por qué aumentaron las reservas internacionales del BCRA?

El incremento del stock de divisas se debe al ingreso constante de liquidaciones de exportaciones, endeudamiento corporativo e ingresos desde organismos internacionales de crédito.

Las variables principales del balance del BCRA muestran el siguiente comportamiento:

Compras acumuladas en 2026 : alcanzaron un total de USD 12.700 millones .

: alcanzaron un total de . Ruedas consecutivas con saldo comprador : registraron un acumulado de 132 jornadas .

: registraron un acumulado de . Stock de reservas brutas: superó la marca de los USD 49.000 millones.

El flujo comprador sostenido garantiza los dólares necesarios para responder a los compromisos externos sin recurrir a la emisión monetaria sin respaldo. (Agencia OPI Santa Cruz)