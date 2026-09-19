Cerca de Tecka demoraron a un vehículo con 700 kilos de guanaco

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(OPI Chubut) – Policías de la Comisaría de Tecka detuvieron una camioneta en un operativo de rutina sobre la ruta nacional N°40 y descubrieron que transportaba unos 700 kilos de guanaco entre frazadas.

Los efectivos encontraron la carne deshuesada en condiciones que no cumplen la normativa vigente.

El procedimiento se realizó cerca de las 5 horas por policías dependientes de la Unidad Regional Esquel donde constataron que el traslado no cumplía las condiciones sanitarias y fitosanitarias exigidas.

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Allí labraron un acta por infracción a la Ley Provincial XI N° 10 de Conservación de la Fauna Silvestre, debido a que la actividad se encontraba fuera de las condiciones establecidas por la normativa.

También destacaron que existe veda para la caza de guanaco con lo cual la carne fue decomisada y fue incinerada por disposición de la autoridad competente. (Agencia OPI Chubut)