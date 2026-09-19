El riesgo país escaló hasta 524 puntos básicos

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Los títulos públicos anotaron bajas de hasta 1% y el índice Merval retrocedió 1,3%, mientras Wall Street castigó a las acciones argentinas con retrocesos de hasta 7% tras la suba de tasas de la Reserva Federal.

El riesgo país de Argentina elaborado por la firma JP Morgan aumentó nueve unidades y finalizó la semana en 524 puntos básicos, registrando un avance del 1,7% que marcó el valor más alto desde el 20 de agosto. La cifra representó además el máximo nivel alcanzado por el índice financiero en lo que va de septiembre, al corte de las operaciones informadas.

El retroceso de los títulos de deuda soberana explicó la presión sobre el indicador crediticio. Los bonos en moneda extranjera operaron con signo negativo en sus emisiones globales y de plaza doméstica, donde el bono AL35D registró caídas de hasta el 1%, en una plaza afectada de forma directa por el endurecimiento monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos.

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La autoridad monetaria estadounidense incrementó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, estableciendo un rango objetivo de 3,75%-4%. La determinación fue adoptada por unanimidad entre los doce integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto, motivada por la aceleración del índice de precios al consumidor norteamericano que ascendió al 3,4% interanual en agosto.

Las acciones argentinas en Wall Street registraron caídas de hasta 7%

Las empresas argentinas listadas en el mercado neoyorquino cerraron la rueda con pérdidas generalizadas en sus certificados de depósito. Los retrocesos fueron liderados por Central Puerto con una baja del 7%, secundada por Globant con un declive del 5,7% y Banco Supervielle con un recorte del 4,3%, mientras que la petrolera YPF fue el único activo que operó en terreno positivo con una suba de 0,8%.

En la plaza doméstica, el índice bursátil Merval retrocedió 1,3% y se colocó en las 3.021.925,96 unidades, reflejando la salida de posiciones de los inversores. Medida en moneda dura, la valuación de la plaza accionaria argentina terminó la jornada en los US$1.904, lo que implicó una contracción del 0,9% al término del ciclo operativo semanal.

El panel líder de la Bolsa porteña profundizó su saldo deficitario a través de las pérdidas anotadas por IRSA con un retroceso de 3,1%, Supervielle con un quebranto de 3% y Transportadora de Gas del Sur con un declive de 2,7%. Las únicas variaciones positivas del tablero local quedaron restringidas al avance de Transener con un 1,6%, YPF con un 0,8% y Transportadora de Gas del Norte con un 0,2%. (Agencia OPI Santa Cruz)