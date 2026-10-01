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(OPI Chubut) – La provincia asignó una partida exacta de $2.920.550.179,95 al Plan Galina para frenar el impacto del avance marino sobre las viviendas del barrio Presidente Ortiz en Kilómetro 5.

El Gobierno de Chubut formalizó en Comodoro Rivadavia, tras actuaciones emitidas recientemente, la asignación de $2.920.550.179,95 para la construcción de una estructura de contención marina en el barrio Presidente Ortiz.

La intervención, denominada oficialmente Protección Costera Barrio Presidente Ortiz, prevé el emplazamiento de una defensa lineal de 390 metros de longitud. El trazado técnico inicia en el desnivel ubicado entre la traza de la calle y la línea de playa en el sector de Kilómetro 5, con el objetivo de frenar el avance del agua sobre las viviendas del área.

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El gobernador Ignacio Torres inspeccionó la traza costera junto a residentes de la zona urbana sur para evaluar las condiciones del terreno. Durante la recorrida, Torres sostuvo: “Después de años de promesas incumplidas, estamos garantizando inversiones concretas como nunca se hicieron en la ciudad, y esto no aplica únicamente a Km 5, sino a todo el ejido municipal de Comodoro Rivadavia”.

El proyecto quedó formalmente encuadrado dentro del esquema administrativo del Plan Galina, manteniendo el despliegue técnico sobre los 390 metros proyectados en la franja costera comodorense. (Agencia OPI Chubut)