Habilitaron la exploración de uranio en Chubut

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(OPI Chubut) La compañía prevé desplegar muestreos geoquímicos, mapeos geológicos y relevamientos radiométricos tras la aprobación formal de la Evaluación de Impacto Ambiental sobre seis propiedades mineras.

El Ministerio de Ambiente de Chubut, tras las actuaciones registradas recientemente por la cartera provincial, otorgó la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental a la empresa Jaguar Uranium para iniciar tareas de exploración en el prospecto La Rosada.

El permiso habilita labores sobre un bloque de seis propiedades mineras que totalizan 59.895,3 hectáreas. Esta superficie representa cerca del 25% de la extensión que comprende el proyecto de uranio y vanadio Laguna Salada, localizado en el territorio central chubutense.

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La operadora focalizará las tareas geológicas en la recopilación de datos técnicos sobre la estructura del terreno y el nivel de concentración mineral del yacimiento.

El plan operativo documentado por la firma contempla la ejecución de una campaña de campo orientada al mapeo geológico de detalle, la toma de muestras geoquímicas sistemáticas y la medición de parámetros radiométricos directos en la zona autorizada. (Agencia OPI Chubut)