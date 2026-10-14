ADOSAC definió un paro docente de 24 horas

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La conducción provincial del sindicato notificó el paro ante la cartera laboral en repudio a la causa penal por presuntas injurias entablada por el ex titular previsional santacruceño.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió este martes una medida de fuerza por 24 horas con alcance a toda la provincia para este miércoles 14 de octubre. La determinación gremial responde al rechazo orgánico frente a lo que calificaron como un proceso de criminalización de los reclamos sindicales. El eje del conflicto radica en la apertura del debate oral contra la dirigente docente Adriana Mansilla.

El proceso judicial comenzará ante los estrados de la Cámara Criminal de Río Gallegos. La causa fue promovida a partir de una querella por presuntas injurias radicada durante 2025 por Sergio Pérez Soruco, ex presidente de la Caja de Previsión Social. El ex funcionario de la obra social gubernamental fundamentó la acción letrada en manifestaciones efectuadas en el marco de una movilización pública desarrollada frente a las dependencias de la Caja de Servicios Sociales.

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La demanda interpuesta contra la trabajadora de la educación incluye un reclamo resarcitorio fijado en 20 millones de pesos. El sindicato mayoritario formalizó la presentación del cese total de actividades mediante una notificación elevada ante el Ministerio de Trabajo provincial. Desde la entidad alertaron que el encuadre procesal sobre hechos acontecidos en manifestaciones colectivas vulnera las garantías gremiales del conjunto de los trabajadores dependientes de la administración pública.

Conflicto sindical en los tribunales de Río Gallegos

La organización sindical advirtió que la resolución de este litigio judicial en el fuero penal santacruceño sienta un antecedente directo sobre el derecho a la manifestación callejera. El gremio argumentó formalmente que el encausamiento de Mansilla no representa un hecho aislado ni individual, sino que impacta en el ejercicio de las protestas del sector estatal.

Las audiencias orales quedaron programadas para formalizarse en el recinto judicial de la capital santacruceña, mientras rige el cese de tareas docentes en los establecimientos educativos del territorio provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)