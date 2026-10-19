Adjudican relevamiento en el Puerto de Ushuaia por 80 millones

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La contratación de una firma sin antecedentes portuarios y la superposición de organismos nacionales abren interrogantes sobre el control de la terminal fueguina.

(OPI TdF) – El Gobierno nacional adjudicó por 80 millones de pesos más IVA un estudio para verificar el estado de la infraestructura del Puerto de Ushuaia, pese a que seis meses antes había dispuesto su intervención administrativa por supuestas deficiencias estructurales. La contratación fue instrumentada mediante la Licitación Privada 03/2026 y quedó en manos de la firma Nadir Soluciones Integrales SAS, única oferente en el proceso.

La propuesta presentada por la empresa ascendió a 80.000.000 de pesos más IVA, ubicándose apenas 162.690 pesos por debajo del presupuesto oficial fijado en 80.162.690 pesos, lo que representó una diferencia del 0,20%. El contrato establece un plazo de ejecución de 120 días hábiles desde la emisión de la orden de compra, aunque la fecha de ese documento no figura en la información oficial publicada, impidiendo determinar el cronograma de los trabajos.

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Contradicciones en el diagnóstico y antecedentes de la firma

La intervención del Puerto de Ushuaia fue dispuesta el 20 de enero de 2026 por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a través de la Resolución 4/2026, por un plazo de 12 meses. La medida se fundamentó en inspecciones realizadas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, que detectaron la ausencia de pilotes en el Sitio 3, deterioro de tablestacas, daños en defensas de atraque y sistemas contra incendios obsoletos. Sin embargo, la Administración General de Puertos (AGP) SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL EN LIQUIDACIÓN, conducida por Juan Bernasconi, consideró necesario contratar un relevamiento posterior para contar con información actualizada.

Nadir Soluciones Integrales SAS, constituida en junio de 2018 y vinculada a Mariano Andrés De Lauretis y Lucas Nahuel Baio, registra actividades de ingeniería y topografía, pero carecía de adjudicaciones previas en infraestructura portuaria. Durante la evaluación de la Licitación Privada 03/2026, la comisión detectó indicadores de baja liquidez, solvencia reducida y elevado endeudamiento, aunque la empresa fue habilitada de todos modos. El portal especializado GlobalPorts sostuvo que la firma ya ejecutó el estudio en Ushuaia, pero no existen constancias oficiales de su entrega ni conclusiones públicas.

Superposición de organismos y contratos millonarios

El 9 de octubre de 2026, mediante la Resolución 60/2026, la ANPYN adjudicó a Nadir Soluciones Integrales SAS una segunda contratación por 2.550 millones de pesos para relevamientos georreferenciados en puertos de todo el país, nuevamente como única oferente. Esta duplicidad administrativa revela que el estudio específico de Ushuaia fue contratado por la AGP en liquidación —cuyo proceso fue dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025—, mientras que el relevamiento nacional estuvo a cargo directo de la ANPYN, organismo continuador de las funciones portuarias.

A casi nueve meses de la intervención federal en Tierra del Fuego, la ANPYN anunció el recambio de 75 defensas de atraque con una inversión superior a los 2,5 millones de dólares, pero persisten dudas sobre la finalización de las obras y el destino de las deficiencias denunciadas originalmente. La publicación del informe encargado a Nadir Soluciones Integrales SAS y las certificaciones de los trabajos permitirían esclarecer el estado real de la terminal fueguina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)