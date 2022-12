La nave de los condenados. Mientras la justicia investiga, imputa y condena, el Intendente de Río Turbio los homenajea y declara “Huésped de Honor”

- Publicidad -

El día 14 de diciembre se cumplió el 80 aniversario de la localidad de Río Turbio, recordatorio que se hizo en un acto público precedido por el Intendente Darío Menna (FPV) acompañada por el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani y la ministra secretaria General de la Gobernación, Claudia Martínez junto a los diputados Matías Mazú, Jorge Verón y Karina Nieto, entre otros.

Lo que no cuentan los medios que resaltan el aniversario y hacen tanto hincapié en los festejos, es la gente que invitó el intendente Menna, en su mayoría ex intendentes alcanzados por la justicia, en algunos casos condenados, en otros investigados por delitos de corrupción en funciones.

El caso emblemático es el de Nelson Periotti, quien fue intendente de esa localidad entre 1987 y 1991, con el llamativo agregado que durante su gestión la municipalidad se prendió fuego tres veces, oportunidad en las cuales se quemaron importante documentación de su gestión como jefe comunal.

Darío Menna, en representación del pueblo de Río Turbio, le entregó un presente, lo destacó como “Huésped de Honor” y también le hizo entrega de la “Llave de la Ciudad”, distinción que reciben los hombres probos e importantes de todo lugar y en este caso se lo llevó Nelson Periotti, en reconocimiento por su labor.

Nelson Periotti, además de ser ex intendente de Río Turbio es ex diputado provincial, la madre del intendente Darío Menna fue su secretaria entre 1991 y 1995 y es ex Presidente de Vialidad Nacional entre 2003 y 2015, respecto de cuyo desempeño está involucrado y condenado en la causa por corrupción que juzgó a Cristina Fernández y su gobierno por desvío de fondos desde el gobierno nacional a las manos de Lázaro Baéz y Austral Construcciones SA.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para Periotti una condena de 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los jueces le hicieron precio y lo condenaron a 6 años de prisión, eludieron la asociación ilícita y le aplicaron inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Dime con quien andas…

Pero Periotti no fue el único invitado VIP el intendente Darío Menna. Una foto ilustra perfectamente otros invitados cuyo paso por la intendencia de Turbio y la función pública los condena (literalmente), exceptuando al ex intendente Claudio “pilo” Adolfo (de abrigo blanco), que no posee causas abiertas.

Tal es el caso, además de Periotti, de Atanasio Pérez Osuna ex intendente y ex Interventor de YCRT, condenado el 18 de octubre de 2019 por el TOF Nº 7 junto con el empresario Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El tribunal dio por probado el desvío de $50 millones destinados a construir una ruta que nunca se hizo. La Justicia sostuvo que el gobierno municipal le entregó como anticipo de obra $50 millones “sin justificación” a la empresa Fainser SA (Lascurain). La investigación periodística fue de OPI Santa Cruz, que puso a la luz los detalles de aquella defraudación al Estado con la documentación respectiva.

Matías Mazú, ex intendente, actual diputado provincial fue investigado en la misma causa que involucró a Ozuna y Julio de Vido épocas en las que Mazú era intendente de Río Turbio. Siempre se consideró un “perseguido” por la justicia. La triangulación de fondos entre YCRT, el municipio de Río Turbio y la UTN, lo cual caía en manos de Isolux Corsán, fue un hecho probado y varias veces denunciado, también, desde nuestro medio. (Agencia OPI Santa Cruz)