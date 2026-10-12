Juzgan en Río Grande a un hombre por secuestro

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(OPI TdF) – El imputado llega detenido al proceso que preside el juez Eduardo López en tribunales locales, donde el Ministerio Público Fiscal sostiene la acusación por vulnerar la restricción electrónica en perjuicio de su expareja.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande inicia a las 09:30 horas de este martes el debate oral y público contra un imputado bajo prisión preventiva, investigado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de su expareja.

La acusación fiscal ubica el hecho principal en el año 2021, período en que el sujeto obligó presuntamente a la víctima a abordar su vehículo particular para retenerla contra su voluntad. La imputación suma cargos por desobediencia sistemática a las medidas cautelares de restricción de acercamiento ordenadas previamente por la Justicia provincial.

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El monitoreo dual electrónico asignado al acusado registraba en tiempo real sus movimientos para alertar sobre cualquier quebrantamiento perimetral al momento de cometerse el episodio. La fiscalía sostiene que el imputado vulneró el cerco técnico dispuesto para resguardar a la denunciante.

Un total de 25 testigos prestarán declaración testimonial durante las audiencias fijadas para el esclarecimiento de los hechos. La fiscal especializada en Género y Violencia Intrafamiliar, Dra. Mónica Macri, ejerce la representación del Ministerio Público Fiscal en el debate. (Agencia OPI Tierra del Fuego)